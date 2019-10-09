Ранее Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. В сентябре петербургская «Газпром Арена» победила в голосовании за право проведения финала ЛЧ-2020/21.

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Казань поборется за право проведения финала Лиги Европы в 2023 году

Общество Сбербанк показал новые корпоративные цвета Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.

Единоборства Федор Емельяненко собрался завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.

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Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Спорт WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

Армия и оружие Юг России защитят сверхмощными радарами «Ниобий-СВ» Как отмечают в Министерстве обороны, радары «Ниобий-СВ» в скором времени должны пополнить вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск в Крыму и других южных регионах страны.

Политика Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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