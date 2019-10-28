Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.

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Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году. За право проведения Суперкубка борются самые крупные города мира, сообщает Минспорта РТ. Заявку Казани в октябре этого года поддержали на федеральном уровне и Российский футбольный союз.

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