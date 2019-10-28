Футбол

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанКазань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году. За право проведения Суперкубка борются самые крупные города мира, сообщает Минспорта РТ. Заявку Казани в октябре этого года поддержали на федеральном уровне и Российский футбольный союз.
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с чего всё началось

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.
РИА Новости03:09

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Экс-тренер «Рубина» уверен, что Казань достойно проведет Суперкубок УЕФА

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