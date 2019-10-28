Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКазань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Если заявка будет одобрена, Казань примет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.
РИА Новости03:09

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Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

РИА Новости03:09

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА — 2023

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