Футбол
Bookmaker-ratings.ruКазань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Если заявка будет одобрена, Казань примет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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с чего всё началось
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.РИА Новости03:09
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