Футбол
РИА НовостиКазань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
В случае, если заявка будет одобрена, матч пройдет на "Казань Арене". "Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы", - сказал Леонов по телефону.
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с чего всё началось
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.РИА Новости03:09
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