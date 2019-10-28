Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.

с чего всё началось

В случае, если заявка будет одобрена, матч пройдет на "Казань Арене". "Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы", - сказал Леонов по телефону.

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

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