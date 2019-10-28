Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.

с чего всё началось

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Если заявка будет одобрена, Казань примет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

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