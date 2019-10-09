Заявку от города планирует выдвинуть мэрия Казани во главе с Ильсуром Метшиным. У столицы Татарстана есть большой опыт проведения крупных международных соревнований, заявили в РФС. Ранее сообщалось, Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов.

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Казань претендует на финал Лиги Европы 2023 года

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Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

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