Футбол

MetaratingsMetaratingsКазань претендует на финал Лиги Европы 2023 года

Заявку от города планирует выдвинуть мэрия Казани во главе с Ильсуром Метшиным. У столицы Татарстана есть большой опыт проведения крупных международных соревнований, заявили в РФС. Ранее сообщалось, Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов.
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Казань желает принять Суперкубок УЕФА, речь о финале Лиги Европы не идёт

Kazanfirst.ru09:11

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Мэр Казани заявил о борьбе за проведение Суперкубка УЕФА

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В Татарстане готовят план проведения международных спортивных мероприятий в Казани

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Казань хочет принять суперкубок УЕФА в 2023 году, сказал «Эху» мэр города Ильсур Метшин

Эхо Москвы06:04

Казань хочет подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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