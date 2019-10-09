Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал Лиги Европы в 2023 году. Инициативу Казани поддерживают в РФС. По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.

Спорт день за днем

Казань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Общество Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме» Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.

Армия и оружие Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Футбол Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом Бывший вратарь Челси и Арсенала Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом Гилдфорд Феникс.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Игры Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Происшествия Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.

Общество Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.

Гаджеты Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.

Политика Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17 Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Политика Саакашвили рассказал о постановочных пресс-конференциях Порошенко Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что пресс-конференции экс-президента Украины Петра Порошенко были постановочными: на них приглашались определенные журналисты, а также заранее составлялся список вопросов.

Происшествия В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.

Футбол Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.

Происшествия Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО Верховный суд Дагестана оставил без изменения решение Кировского районного суда Махачкалы, заменившего бывшему мэру Мусе Мусаеву неотбытую часть наказания штрафом 280 тыс. руб. Отбыв меньше половины назначенного ему четырехлетнего срока, господин Мусаев выйдет на свободу условно-досрочно.

Спорт Президент РФ Путин прибудет в Нижний Новгород 10 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в работе VIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Энергетика Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2» Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.