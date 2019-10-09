Футбол
Sports.ruКазань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году
Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал Лиги Европы в 2023 году. Инициативу Казани поддерживают в РФС. По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.
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Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Шоу-бизнес
Сотрудники онкоцентра расплакались при выписке Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Спорт
Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Космос
Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Футбол
Не откладывать до ноября. Кто уже сейчас может выйти на Евро
Андрей Шевченко построил сильную сборную, которая тоже уже в октябре может выйти на чемпионат Европы.
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
Умные «лежачие полицейские» Уже в 2021 г. в России могут появиться умные «лежачие полицейские» — искусственные неровности на дорогах, которые заставляют водителей сбрасывать скорость на определенных участках.
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Авто
Hyundai инвестирует около 13 млрд рублей в новый завод в Петербурге
Корейский автопроизводитель Hyundai вложит в строительство завода двигателей в Петербурге 12,7 млрд рублей.
Происшествия
В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фото осенней прогулки с младшим сыном
Звездная мама все свободное время посвящает сыновьям. И пока старший мальчик занимается в школе, актриса гуляет с младшим на улице.
Футбол
РФС заключил с правительством Москвы соглашение о развитии футбола
Российский футбольный союз (РФС), министерство спорта РФ, правительство Москвы и столичная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в столице.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.