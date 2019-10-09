Футбол

Sports.ruSports.ruКазань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал Лиги Европы в 2023 году. Инициативу Казани поддерживают в РФС. По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

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