Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал Лиги Европы в 2023 году. Инициативу Казани поддерживают в РФС. По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.

Казань претендует на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

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