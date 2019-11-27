с чего всё началось

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Энергетика В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.

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Наука В США испытали новое лекарство от старения кожи Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.

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