Общество
ТАССКазань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБКвчера в 07:59
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Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10
Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
Эхо Москвывчера в 12:31
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Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Армия и оружие
Лавров назвал профессиональной работу канала связи РФ и США по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что канал между Россией и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии функционирует профессионально.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России
Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Общество
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Наука
В США испытали новое лекарство от старения кожи
Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 23
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября.