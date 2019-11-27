Общество

ТАССТАССКазань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБКвчера в 07:59

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Названы российские города с высоким качеством жизни

Национальная служба новостей06:33

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM07:08

Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10

Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

Эхо Москвывчера в 12:31

Названы лучшие российские города по качеству жизни

РИА Новостивчера в 09:00

Уфа вошла в список городов с высоким качеством жизни

Московский Комсомолец02:48

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАССвчера в 05:10
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Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Армия и оружие

Лавров назвал профессиональной работу канала связи РФ и США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что канал между Россией и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии функционирует профессионально.
РЕН ТВ 05:51
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК вчера в 21:20
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день

Газета.Ru 25 ноября в 09:25
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Здоровье

Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль.
РБК 06:01
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

REGNUM 04:58
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о создании постельных сцен

REGNUM 05:14
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск вчера в 02:10
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Общество

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета вчера в 09:34
Наука

В США испытали новое лекарство от старения кожи

Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Ugpressa.ru вчера в 11:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

Говорит Москва 07:00
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа

Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Красная весна 25 ноября в 13:33
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 23

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября.
Говорит Москва 00:21
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