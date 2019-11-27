Общество

REGNUMREGNUMКраснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

По итогам исследования на первое место по качеству жизни вышла Казань, второе место занял Грозный, третье — Тюмень. Краснодар вышел на четвёртое место, опередив Москву, которая стала пятой. Рейтинг составляется с 2014 года.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБКвчера в 07:59

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Названы российские города с высоким качеством жизни

Национальная служба новостей06:33

Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

Эхо Москвывчера в 12:31

Уфа вошла в список городов с высоким качеством жизни

Московский Комсомолец02:48

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM07:08

Названы лучшие российские города по качеству жизни

РИА Новостивчера в 09:00

Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАССвчера в 05:10
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Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm вчера в 08:19
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В результате землетрясения в Албании погибли шесть человек

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании, количество погибших возросло до шести, об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 03:43
Спорт

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Труд вчера в 10:14
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
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В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Газета.Ru 06:29
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

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Политика

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Здоровье

Минздрав РФ: Отделение урологии НМИЦ здоровья детей закрыто на карантин до 2 декабря

Отделение урологии НМИЦ здоровья детей до 2 декабря 2019 г. закрыли на карантин, необходимые операции в этот период будут проведены в Российской детской клинической больнице (РДКБ).
Агентство Москва 11:09
Происшествия

Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Известия 10:49
Киберспорт

Void Spirit добавлен в клиент игры

Dota2.ru вчера в 13:04
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.
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Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС 09:13
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы

Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы.
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Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»

Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
РБК 11:01
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
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Названы версии смертельного отравления двух детей в Симферополе

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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.
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Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
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Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru вчера в 02:35
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Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
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News.ru 02:44
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