с чего всё началось

По итогам исследования на первое место по качеству жизни вышла Казань, второе место занял Грозный, третье — Тюмень. Краснодар вышел на четвёртое место, опередив Москву, которая стала пятой. Рейтинг составляется с 2014 года.

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

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