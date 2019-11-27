Общество
REGNUMКраснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни
По итогам исследования на первое место по качеству жизни вышла Казань, второе место занял Грозный, третье — Тюмень. Краснодар вышел на четвёртое место, опередив Москву, которая стала пятой. Рейтинг составляется с 2014 года.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБКвчера в 07:59
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Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
Эхо Москвывчера в 12:31
Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В результате землетрясения в Албании погибли шесть человек
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
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Отделение урологии НМИЦ здоровья детей до 2 декабря 2019 г. закрыли на карантин, необходимые операции в этот период будут проведены в Российской детской клинической больнице (РДКБ).
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На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
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Общество
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Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы
Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
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ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020
Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
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Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
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Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
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