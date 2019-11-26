Общество
Газета.RuКазань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России. Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей - Тюмень, далее следует Краснодар.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБКвчера в 07:59
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Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
Эхо Москвывчера в 12:31
Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:10
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
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Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
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Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо Рахлина на его судьбу
Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер" рассказал о влиянии его первого тренера по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина на его судьбу, как пишет РИА "Новости".
Здоровье
40 медицинских учреждений капитально отремонтируют на Кубани
В следующем году на программу «Развитие здравоохранение» планируется направить более 62,7 млрд рублей, а финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году составит около 7 мрлд рублей.
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Политика
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Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
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СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества
Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
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Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Футбол
Назван футболист, который получил награду Golden Boy-2019
Общество
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Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.