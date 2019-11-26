с чего всё началось

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России. Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей - Тюмень, далее следует Краснодар.

Казань стала лидером по качеству жизни в России

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Общество Как изменится жизнь россиян с 1 декабря News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.

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Происшествия Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.