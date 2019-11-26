Общество
Газета.RuКазань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России. Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей - Тюмень, далее следует Краснодар.
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с чего всё началось
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.ТАСС05:10
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Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Армия и оружие
Польские пилоты хотят летать на МиГ-29
Летчики отказываются летать на других самолетах.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Общество
Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Армия и оружие
Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети
Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Глава КСИР пригрозил уничтожить США, Израиль и Саудовскую Аравию
Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут красную линию, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.
Армия и оружие
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.