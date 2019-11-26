Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

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Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России. Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей - Тюмень, далее следует Краснодар.

Казань стала лидером по качеству жизни в России

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