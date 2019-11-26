Общество

Газета.RuГазета.RuКазань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследование Финансового университета при правительстве России. Как отмечается, на второй позиции оказался Грозный, третьей - Тюмень, далее следует Краснодар.
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с чего всё началось

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
ТАСС05:10

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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru05:35

Названы лучшие по качеству жизни города России

РБК07:59

Назван лучший город России по качеству жизни

Lenta.ru05:56

Названы лучшие российские города по качеству жизни

РИА Новости09:00

Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни

Эхо Москвы05:29

Лидером среди российских городов по качеству жизни стала Казань

Говорит Москва05:19

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС05:10
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Вести.Ru вчера в 06:06
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

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Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
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Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

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Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут красную линию, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.
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ВКС России запустили на орбиту военный спутник

Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру вчера в 13:05
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