Общество
Коммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников
В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
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Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
Казанский репортер03:30
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
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Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
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В России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет.
URA.Ru вчера в 23:58
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СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
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Коммерсантъ 02:53
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Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
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Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения Reuters об ударах по Идлибу
Минобороны России назвало фейком сообщения Reuters о том, что российские боевые самолеты нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, нарушив тем самым перемирие.
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Газета.Ru вчера в 11:53
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Новые iPhone представила публике Apple
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Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
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Российская газета 02:02
Экономика
Исаев: в РФ начинается системный кризис с лекарственным обеспечением
Андрей Исаев заявил о начинающемся кризисе в сфере лекарственного обеспечения в России.
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RT на русском вчера в 22:24
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43