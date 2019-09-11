Общество
Коммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников
В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
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Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
Казанский репортер03:30
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику
Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
RT на русском 03:05
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.
Известия вчера в 22:39
Общество
В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура
Российская газета 05:08
Политика
Венесуэльская PDVSA зарегистрировала свой офис в Москве
Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) зарегистрировала свой офис в Москве, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.
РБК 05:15
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Авто
Audi представила «заряженный» флагманский кроссовер S Q8
Новинка сделана в духе, присущем модели Lamborghini Urus, но с более демократичным ценником - всего 102,9 тысячи евро.
Picsnews.net вчера в 12:01
Авто
В АСЕА назначен новый генеральный директор
На должность нового генерального директора, по сообщениям с официального сайта АСЕА, с 1 октября будет назначен Эрик-Марк Уитема (Eric-Mark Huitema).
32CARS.ru 01:35
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
БИЗНЕС Online вчера в 10:19
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29