Общество

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников

В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Сервис «Яндекс.Деньги» назвал город с самым высоким средним чеком за ЖКУ

Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, а меньше всего за ЖКУ платят жители Воронежа и Волгограда. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», поступившем в распоряжение РБК.
РБК01:01

Подробнее о событии

Сервис «Яндекс.Деньги» назвал город с самым высоким средним чеком за ЖКУ

РБК01:01

Казань обогнала Москву по плате за ЖКУ — исследование сервиса «Яндекс.Деньги»

БИЗНЕС Online01:32

Казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи больше москвичей

Реальное время02:54

Уральские города оказались в рейтинге с самой дорогой коммуналкой

URA.Ru01:50

Казань оказалась лидером среди городов-миллионников по среднему чеку за ЖКУ

Inkazan02:46

Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве

Казанский репортер03:30

Казань возглавила рейтинг городов с наибольшей платой за ЖКУ

Татарстан-2405:20
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Происшествия

На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика

Путин обещал господдержку туристической отрасли России

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Футбол

Отец Неймара: «Сын хочет играть там, где он счастлив»

Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив, — приводит слова Неймара-старшего Paris United.
Bookmaker-ratings.ru 06:22
Происшествия

В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Здоровье

Онкологи назвали основные признаки рака

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости 06:29
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Происшествия

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Происшествия

В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами

Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Гаджеты

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9

Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Политика

Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Роза Сябитова: Собчак превращает жизнь мужчины в ад

Территория новостей 05:47
Армия и оружие

Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Политика

Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.
Парламентская газета 04:30
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Политика

Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России

Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Политика

Медведев напомнил Западу, что от санкций страдают обе стороны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» напомнил, что применение экономических санкций наносит удар по обеим сторонам.
Свободная Пресса 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное