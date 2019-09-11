Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, а меньше всего за ЖКУ платят жители Воронежа и Волгограда. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», поступившем в распоряжение РБК.

с чего всё началось

В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.

Казань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников

Происшествия На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.

Политика Путин обещал господдержку туристической отрасли России Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Футбол Отец Неймара: «Сын хочет играть там, где он счастлив» Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив, — приводит слова Неймара-старшего Paris United.

Происшествия В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.

Здоровье Онкологи назвали основные признаки рака По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Происшествия В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.

Происшествия В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Гаджеты Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9 Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Общество Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

Армия и оружие Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.

Политика Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.