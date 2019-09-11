Общество
Коммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников
В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
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Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве, а меньше всего за ЖКУ платят жители Воронежа и Волгограда. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», поступившем в распоряжение РБК.РБК01:01
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Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
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