Общество
ИзвестияНазваны города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
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Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке "Яндекс.Денег", составляет 880 рублей. Больше всего тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.РИА Новости01:05
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