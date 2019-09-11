Общество

ИзвестияИзвестияНазваны города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
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Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью

Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке "Яндекс.Денег", составляет 880 рублей. Больше всего тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.
РИА Новости01:05

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