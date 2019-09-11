Средний чек за коммунальные услуги в России составляет порядка 3 тыс. рублей, больше всего платят в Казани (5 970 рублей) и Москве (3937 рублей), меньше всего — в Воронеже (1496 рублей) и Краснодаре (1537 рублей), говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».

Назван средний чек за коммунальные услуги в России

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