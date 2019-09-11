Общество
Коммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников
В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
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Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
Казанский репортер03:30
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Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
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Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
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Московский Комсомолец вчера в 16:17
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Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года.
REGNUM 01:37
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
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Политика
Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы
Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
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Интерфакс 09:21
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Телепрограмма 03:52
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Утро.ru вчера в 10:32
Кино
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Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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РБК 08:21
Экономика
Ростуризм надеется на пятикратный рост туриндустрии к 2035 году
Пятикратное увеличение объема туристической индустрии в России к 2035 году является целью для Ростуризма.
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Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара
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Утро.ru 03:00
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Политика
Трамп пообещал продолжить удары по талибам
Президент США Дональд Трамп заявил, что по «Талибану»* будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров.
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