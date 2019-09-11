В среднем же по России платят за жилищно-коммунальные удобства по 3 тыс. рублей. Согласно тому же исследованию россияне стали больше платить за домашний Интернет (на 9%) и за мобильную связь (на 11%). Домашний Интернет в среднем обходится сегодня в 600 рублей.

Москва отстаёт от Казани по стоимости жилищно-коммунальных удобств

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