Общество

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньКазань стала лидером по тратам на ЖКУ среди городов-миллионников

В Казани зафиксирован самый большой средний чек за ЖКУ в городах-миллионниках. В среднем в месяц у жителей города уходит почти 6 тыс. руб. на жилищно-коммунальные услуги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сервис «Яндекс.Деньги» назвал город с самым высоким средним чеком за ЖКУ

РБК01:01

Казань обогнала Москву по плате за ЖКУ — исследование сервиса «Яндекс.Деньги»

БИЗНЕС Online01:32

Казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи больше москвичей

Реальное время02:54

Уральские города оказались в рейтинге с самой дорогой коммуналкой

URA.Ru01:50

Казань оказалась лидером среди городов-миллионников по среднему чеку за ЖКУ

Inkazan02:46

Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве

Казанский репортер03:30

Казань возглавила рейтинг городов с наибольшей платой за ЖКУ

Татарстан-2405:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Здоровье

Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения

Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.
VSE42.RU 04:00
Политика

Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы

Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22
Политика

Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

РИА Новости 11:00
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru 08 сентября в 19:01
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Происшествия

В Шереметьево самолет столкнулся с чайкой

Рамблер 07:24
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Экономика

ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»

В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец вчера в 16:17
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика

Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы

Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Интернет

Бета-версия единого радиоплеера выйдет в ноябре 2019 года

Тестовая версия единого онлайн-радиоплеера выйдет в России в ноябре 2019 года.
Актуальные Новости 12:20
Политика

Квициния просит суд отменить итоги выборов президента Абхазии

Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства.
RT на русском 09:42
Гаджеты

Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

Lenta.ru 11:29
Футбол

Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы

Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
Бомбардир.ру 12:29
Общество

Названа дата повторного концерта Билана в Самаре

Газета.Ru 04:06
Общество

Малышева высказалась о поедании человечины

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Футбол

Комитет Госдумы не поддержал идею возвращения пива на стадионы

Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах был отклонен комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и отправлен на доработку.
ProstoProSport 12:41
Политика

Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика

Государственная Дума и Росстат создадут совместную рабочую группу

Возглавить рабочую группу Советом ГД было предложено Первому заместителю Председателя ГД Ивану Мельникову, фракции и профильные комитеты должны будут представить ему свои предложения по ее персональному составу.
Государственная Дума РФ 12:13
Авто

Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid

Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное