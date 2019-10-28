Экономика
Реальное времяКазань стала одним из лидеров по темпам роста цен на вторичное жилье
Казань заняла второе место по темпам роста цен на вторичное жилье среди крупных российских городов. В октябре 2019 года 1 кв. м "вторички" оценивается в 83 504 рубля, что на 9,7% больше чем в октябре 2018-го. Исходя из данных "Коммерсанта", быстрее цены выросли только в Красноярске.
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На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 03:24
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