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SM News
SM News

Казань возглавила список городов с наиболее высоким ростом цен на жилье

Несмотря на масштабность рынка Москвы, столица оказалась далеко не на первом месте в рейтинге. Первую строчку заняла Казань, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% за минувший год. В частности, цена поднялась с 78 129 до 94 967 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
ТАССвчера в 00:07
Подробнее о событии
АБН

За год цены на новостройки в Петербурге выросли на 24,2%

АБН06:29
Московский Комсомолец

Челябинск вошел в тройку лидеров по росту цен на жилье

Московский Комсомолец02:52
URA.Ru

Челябинск попал в число лидеров по росту цен на жилье в России

URA.Ruвчера в 01:02
Lenta.ru

Названы города-лидеры по росту цен на жилье в России

Lenta.ruвчера в 03:29
РЕН ТВ

Названы города с самым большим ростом цен на недвижимость

РЕН ТВвчера в 00:59
Газета.Ru

Эксперты рассказали, в каких городах жилье подорожало больше всего

Газета.Ruвчера в 00:42
ТАСС

Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

ТАССвчера в 00:07

«Лацио» сыграет с «Сассуоло» в матче Чемпионата Италии

В воскресенье, 24 января состоится очередной игровой день в рамках 19 тура итальянской футбольной Серии А. Одним из сегодняшних матчей станет противостояние между римским "Лацио" и футбольным клубом "Сассуоло" из одноимённого города.
«Лацио» сыграет с «Сассуоло» в матче Чемпионата Италии
Честный рейтинг букмекеров04:27

Меркель раскритиковала экстерриториальные санкции США по «Северному потоку-2»

В ходе недавнего брифинга Ангела Меркель, канцлер ФРГ, назвала неуместными экстерриториальные американские санкции в отношении проекта «Северный поток — 2». Напомним, ранее США ввели ограничительные меры против трубоукладчика «Фортуна» и его собственника ООО «КВТ-Рус».
Меркель раскритиковала экстерриториальные санкции США по «Северному потоку-2»
Солёнка.рфвчера в 12:27

На несогласованной акции в Москве задержали более тысячи человек

Более тысячи человек, по предварительным данным, задержаны на несогласованной акции в Москве, большинству участников было от 20 до 30 лет, также было много несовершеннолетних, говорится в заявлении на сайте омбудсмена столицы Татьяны Потяевой.
РИА Новости10:54

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что из Росгвардии будет уволен сотрудник, который посмеялся на видео, где правоохранитель ударил женщину ногой в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru09:42