Казань возглавила список городов с наиболее высоким ростом цен на жилье
Несмотря на масштабность рынка Москвы, столица оказалась далеко не на первом месте в рейтинге. Первую строчку заняла Казань, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% за минувший год. В частности, цена поднялась с 78 129 до 94 967 рублей.В источнике
С чего всё началось
Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России
Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
ТАССвчера в 00:07
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