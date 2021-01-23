Несмотря на масштабность рынка Москвы, столица оказалась далеко не на первом месте в рейтинге. Первую строчку заняла Казань, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% за минувший год. В частности, цена поднялась с 78 129 до 94 967 рублей.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 НИА Самара Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн РЕН ТВ Дождь Дождь Eurosport.ru ГЛАС.RU Мой Брянск Телеканал 360° Комсомольская правда Мой Брянск Мой Брянск

С чего всё началось Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. ТАСС вчера в 00:07