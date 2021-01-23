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Казань возглавила список городов с самым высоким ростом цен на жилье

На втором месте оказался Санкт-Петербург, тройку лидеров замыкает Челябинск. В этих городах эксперты отметили наибольший рост стоимости квадратных метров в новостройках по итогам 2020 года. В пятерку лидеров вошли Краснодар и Волгоград.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м).
ТАССвчера в 00:07
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Московский Комсомолец

Челябинск вошел в тройку лидеров по росту цен на жилье

Московский Комсомолец02:52
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Названы города-лидеры по росту цен на жилье в России

Lenta.ruвчера в 03:29
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ТАССвчера в 00:07
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Челябинск попал в число лидеров по росту цен на жилье в России

URA.Ruвчера в 01:02
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РБКвчера в 14:39

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Коммерсантъ03:45