Футбол
Республика ТатарстанКазань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году. За право проведения Суперкубка борются самые крупные города мира, сообщает Минспорта РТ. Заявку Казани в октябре этого года поддержали на федеральном уровне и Российский футбольный союз.
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с чего всё началось
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.РИА Новости03:09
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