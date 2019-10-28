Футбол
Республика ТатарстанКазань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году. За право проведения Суперкубка борются самые крупные города мира, сообщает Минспорта РТ. Заявку Казани в октябре этого года поддержали на федеральном уровне и Российский футбольный союз.
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Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре.
с чего всё началось
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года. Дедлайн на подачу заявки был 28 октября.РИА Новостивчера в 03:09
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В один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Казань может принять Суперкубок УЕФА
ТАСС Спортвчера в 13:01
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