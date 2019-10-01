Недвижимость
Lenta.ruКаждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).
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с чего всё началось
По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).Коммерсантъвчера в 18:30
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Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности»
О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».
7Дней.ру 13:30
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
К заместителю главы «Аэрофлота» пришли силовики
В кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова проходят следственные действия.
РБК 11:59
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Футбол
Семин объяснил, почему выпустил Идову в матче с «Атлетико»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) против «Атлетико» заявил, что выпустил защитника Брайана Идову вместо хавбека Рифата Жемалетдинова, потому что тот был хорошо готов физически.
Спорт-Экспресс 17:47
Футбол
Почеттино о поражении 2:7: «Бавария» забивала после каждого удара. Это тяжело принять»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объяснил поражение от «Баварии» (2:7) в матче Лиги чемпионов.
Sports.ru 17:35
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Происшествия
Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне
По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Театры
В Москве начинается прощание с Марком Захаровым
В театре Ленком начинается церемония прощания с художественным руководителем Марком Захаровым, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни.
Эхо Москвы 03:01
Происшествия
Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова
Газета.Ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Политика
В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Политика
В Госдуме опровергли информацию о приглашении Греты Тунберг
Госдума не планирует приглашать для выступления шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутат от ЛДПР Василий Власов не обладает такими полномочиями.
ТАСС 05:52
Авто
Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10