Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruКаждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).
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с чего всё началось

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).
Коммерсантъвчера в 18:30

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Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Известия17:01

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Lenta.ru09:45

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Российская газета08:14

С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит

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Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Коммерсантъвчера в 18:30

Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

РИА Новостивчера в 17:00
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