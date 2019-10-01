Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruКаждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).
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с чего всё началось

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).
Коммерсантъвчера в 18:30

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Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Lenta.ru09:45

Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

РИА Новостивчера в 17:00

Над дольщиками снова завис дамоклов меч?

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С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит

РБК03:29

Четверть строек в России оказались в зоне риска: застройщики не успели перейти на новую схему работы

Новый День01:12

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Коммерсантъвчера в 18:30

Мокрая зона

Российская газета08:14
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К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Газета.Ru 06:31
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Экономика

ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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РБК вчера в 01:01
Армия и оружие

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Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Армия и оружие

Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
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Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
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Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости 11:13
Политика

В ДНР и ЛНР началась перепись населения

Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
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В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
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Происшествия

Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

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Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
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