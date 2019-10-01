По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).

с чего всё началось

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

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