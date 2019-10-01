Недвижимость
Lenta.ruКаждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).
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с чего всё началось
По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).Коммерсантъвчера в 18:30
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Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Хоккей
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Спартака» в столичном дерби КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА разгромили столичный "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ и продлили победную серию во встречах с "красно-белыми" до 14 матчей.
РИА Новости 14:59
Политика
В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование "формулы Штайнмайера" украинской контактной группой по Донбассу.
Газета.Ru 15:12
Общество
Женщины стали курить больше во время антитабачной кампании в России
Во время антитабачной кампании в России женщины стали курить больше, а мужчины, напротив, меньше.
BFM.ru 13:25
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Политика
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20
Политика
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 14:00
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Экономика
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Энергетика
Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.
Известия 14:15
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт вчера в 07:56
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Происшествия
Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18