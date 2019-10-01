Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruКаждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности).
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с чего всё началось

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам, предполагают консультанты. После перехода на эскроу-счета и проектное финансирование потенциально рискованными стали 28,5 млн кв. м жилья, или 24% от общего объема строительства в России.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Lenta.ru09:45

Застройщики остаются в «доле»

Коммерсантъ FM29 сентября в 07:47

Четверть строек в России оказались в зоне риска: застройщики не успели перейти на новую схему работы

Новый День01:12

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Коммерсантъвчера в 18:30

Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

РИА Новостивчера в 17:00

В Чувашии идет строительство объектов общей площадью около 1 млн кв.м

Тăван Енвчера в 07:04

Мокрая зона

Российская газета08:14
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
Экономика

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
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Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Происшествия

Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Киберспорт

Представлен геймплейный трейлер Терминатора в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер нового гостевого персонажа Mortal Kombat 11 — Терминатора.
Матч ТВ 10:46
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.
Комсомольская правда 05:13
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru вчера в 06:43
Политика

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Общество

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.
Известия 08:01
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

Пушков оценил слова Макрона о восстановлении России в ПАСЕ

По словам Пушкова, если украинцы, грузины и прибалты надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.
Известия 10:46
Финансы

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru вчера в 08:25
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Гаджеты

C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv вчера в 13:35
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК 29 сентября в 14:22
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
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