Многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам, предполагают консультанты. После перехода на эскроу-счета и проектное финансирование потенциально рискованными стали 28,5 млн кв. м жилья, или 24% от общего объема строительства в России.

с чего всё началось

Около 25% всех строящихся российских новостроек являются потенциально проблемными объектами, говорится в сообщении агентства «Метриум», пишет «Лента.ру». Уточняется, что застройщики данных ЖК не смогли получить банковского финансирования или привлечь средства по старым правилам (через дольщиков).

Каждая четвертая российская новостройка оказалась в зоне риска

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