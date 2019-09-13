Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.

с чего всё началось

Почти пятая часть российских АЗС (19%) недоливают топливо, а 9% к тому же продают некачественное горючее. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

На каждой пятой заправке в России недоливают бензин

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