Коронавирус
РИА НовостиКаждая пятая компания намерена сократить зарплаты
Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБК26 марта в 17:00
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Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах
URA.Ru26 марта в 18:59
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