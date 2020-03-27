Коронавирус

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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК26 марта в 17:00

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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъ26 марта в 23:45

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ruвчера в 02:41

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 06:21

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ru26 марта в 18:59

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБК26 марта в 17:00
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Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Футболист «Зенита» Круговой заявил, что мечтает жить в другой стране

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Меган Маркл озвучила фильм о слонах

Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 00:02
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.
Интерфакс 02:35
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Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Российская газета вчера в 08:00
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Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:09
Политика

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RT на русском вчера в 21:15
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Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
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Известия вчера в 03:35
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«С Ратмиром попрощалась»: Симона Юнусова ушла на карантин

Подписчиков несколько насторожила формулировка «прощания» с Ратмиром, однако Симона уверила, что это означает лишь то, что какое-то время они не смогут видеться.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

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РБК вчера в 07:26
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В Москве закроются парки и рестораны

В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Газета.Ru 26 марта в 05:48
Общество

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News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
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С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 марта в 14:44
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Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском вчера в 15:36
Политика

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 22:15
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
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