Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

с чего всё началось

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество В Москве закроются парки и рестораны В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.

Политика Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Политика Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.