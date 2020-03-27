Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКаждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:00

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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новости06:21

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ru02:41

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ru01:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Авто

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году

32CARS.ru 15:48
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Политика

Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"
РИА Новости 15:02
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Наука

Научно доказано, кто умнее: брюнетки или блондинки?

Planet Today 12:27
Происшествия

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Общество

В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:38
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Игры

Mount Blade 2: Bannerlord выйдет в раннем доступе Steam на день раньше — 30 марта

Студия выпустит проект в раннем доступе Steam 30 марта — на день раньше запланированного срока.
3DNews 13:45
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Здоровье

Малышева призвала увеличить зарплаты российским медикам

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о необходимости увеличить заработные платы врачам в России в три раза.
Взгляд.ру 11:50
Музыка

Little Big снял карантинную версию клипа на песню «I’m ok»

Gazeta.SPb 15:33
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости вчера в 11:09
Общество

Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина

В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.
Российская газета 13:54
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:42
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
REGNUM 04:17
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

Италия опередила Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Общее число всех заразившихся с начала эпидемии в Италии составило 86 498 человек, включая умерших и выздоровевших.
Красная весна 15:52
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
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