Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем.
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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

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URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00
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Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
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НТВ 05:42
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Контролируемый эквайринг может привести к монополизации рынка

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В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах

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АиФ Краснодар 00:45
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
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Общество

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса.
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ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
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Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 17:32
Политика

Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

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Вести.Ru 05:08
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
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Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу

Дождь 04:42
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

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Экономика

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
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Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят

Pravda.Ru 06:26
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 25 марта в 06:15
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

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REGNUM 00:01
Общество

В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита

В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
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Программу запустили после 4-летнего перерыва. Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва.
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