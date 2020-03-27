Коронавирус
REGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось
Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем.РБКвчера в 17:00
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