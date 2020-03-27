Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК26 марта в 17:00

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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъ26 марта в 23:45

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ruвчера в 02:41

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвывчера в 01:04

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ruвчера в 01:00

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 06:21

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ru26 марта в 18:59

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБК26 марта в 17:00
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Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

RT на русском 05:37
Общество

В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru вчера в 14:22
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Глава Минздрава РФ рассказал о производстве тест-систем на коронавирус

В России нет дефицита в производственных мощностях для выпуска тест-систем на коронавирус, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 07:17
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Экономика

Ипотеке в США предрекли крах

По словам одного из представителей отрасли, если 25 процентов должников не смогут внести платежи, то компаниям потребуется около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть всю сумму.
Lenta.ru 06:29
Общество

В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Телеканал Санкт-Петербург 05:20
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Здоровье

Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети

Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Транспорт

На участке Филевской линии московского метро прервано движение поездов

Сбой в движении поездов произошел днем в субботу на Филевской линии московской подземки, сообщила пресс-служба столичного метро.
Интерфакс 07:11
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Вести.Ru 04:32
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Политика

Трамп заявил о готовности США предоставить аппараты ИВЛ другим странам

США намерены изготовить для лечения больных коронавирусом 100 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за 100 дней, объявил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 02:29
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета вчера в 07:14
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM вчера в 09:19
Здоровье

В Волгоградской области не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В Волгоградской области за сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила 25 марта пресс-служба администрации региона.
Красная весна 25 марта в 18:50
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
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