Коронавирус
Деловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБК26 марта в 17:00
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Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах
URA.Ru26 марта в 18:59
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Общество
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Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
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Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Транспорт
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В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
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Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
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В Москве проведут масштабную дезинфекцию
Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Политика
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Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
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В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные
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В Волгоградской области не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В Волгоградской области за сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила 25 марта пресс-служба администрации региона.
Общество
На Кубани отменили автобусы между городами и районами
Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.