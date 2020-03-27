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Деловое.ТВДеловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК26 марта в 17:00

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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 06:21

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ruвчера в 02:41

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ru26 марта в 18:59

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Lenta.ruвчера в 01:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъ26 марта в 23:45

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвывчера в 01:04

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБК26 марта в 17:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости вчера в 18:29
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

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РЕН ТВ вчера в 05:36
Авто

Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня 25 марта в 01:14
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Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета вчера в 20:55
Происшествия

Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда 28 марта

Более 720 россиян прилетели из Таиланда в Хабаровск в субботу, 28 марта, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.
RT на русском вчера в 23:39
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в Коммунарку

РИА Новости сообщило о том, что в больницу №40 в Коммунарке попал российский актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко.
Live24 вчера в 06:54
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Известия вчера в 19:20
Общество

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
Аргументы и Факты вчера в 14:55
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС вчера в 13:19
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона вчера в 04:03
Общество

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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Политика

Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»

Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

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РБК вчера в 15:07
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК вчера в 05:13
Здоровье

На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
РИА Новости вчера в 04:43
Шоу-бизнес

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Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru 26 марта в 10:12
Политика

Нерабочая неделя может снизить число заражений коронавирусом в России

Нерабочая неделя может способствовать резкому снижению числу заражений новым коронавирусом в России.
Экономика сегодня вчера в 23:31
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Появились изображения нового Nissan Qashqai

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Автоновости дня вчера в 08:43
Общество

У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками

У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 09:28
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Гаджеты

Суббфлагман Xiaomi Mi 10 Lite станет конкурентом Nokia 8.3 5G

Ридус вчера в 21:02
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

ТАСС вчера в 12:37
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
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