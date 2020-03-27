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Деловое.ТВДеловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

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