Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.

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