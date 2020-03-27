Коронавирус
Деловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
Читать в источнике
Оценить635
с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам
Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Космос
SpaceX неудачно провела испытание парашютов для корабля Crew Dragon
Неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, провела компания SpaceX, 25 марта сообщил профильный ресурс spacenews.com.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
ФНС временно приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 мая 2020 года приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса при наличии долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Ольга Бузова и Дава приняли участие в новом шоу с Еленой Летучей
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Здоровье
Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Политика
Французы возмутились критикой российской помощи Италии
Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Наука
В США создали активный голеностопный экзоскелет
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
На втором месте в печальном списке заболевших коронавирусом следует Италия - 86 тысяч 498 человек, затем - Китай - 81 тысяча 897 человек.
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.