Коронавирус
Деловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБК26 марта в 17:00
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Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах
URA.Ru26 марта в 18:59
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Экономика
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Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
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Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.