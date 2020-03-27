Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВКаждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания заявила о планах сократить зарплату работникам из-за кризиса. Такие данные показал опрос Центра стратегических разработок, передает РБК. Согласно исследованию, каждая третья компания из-за падения рубля и коронавируса провела кадровую оптимизацию.
Читать в источнике
Комментировать573
с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК26 марта в 17:00

Подробнее о событии

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 06:21

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБК26 марта в 17:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвывчера в 01:04

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ruвчера в 01:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъ26 марта в 23:45

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ru26 марта в 18:59

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ruвчера в 02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Авто

Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили

Новые автомобили 25 марта в 11:21
Футбол

СМИ узнали финансовые детали нового контракта Семака с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак договорился с руководством петербургского клуба о продлении текущего контракта.
Матч ТВ 05:42
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в регионе

В Липецкой области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
LipetskMedia.ru 05:36
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru вчера в 09:58
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Общество

Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов

Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.
Российская газета вчера в 08:29
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Спорт

Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации

Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:56
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
ИА InterMedia вчера в 06:52
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 26 марта в 08:25
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное