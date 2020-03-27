Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

с чего всё началось

Каждый пятый работодатель в России намерен снизить зарплаты своим сотрудникам из-за обвала рубля и последствий пандемии коронавируса. Каждая вторая компания будет сокращать штат примерно на 13%.

Каждая пятая компания в России урежет зарплаты из-за кризиса

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