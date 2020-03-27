Коронавирус

Readovka.ruReadovka.ruКаждая пятая компания в России урежет зарплаты из-за кризиса

Каждый пятый работодатель в России намерен снизить зарплаты своим сотрудникам из-за обвала рубля и последствий пандемии коронавируса. Каждая вторая компания будет сокращать штат примерно на 13%.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новости06:21

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

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Коммерсантъвчера в 23:45

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
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О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Evo-rus.com 15:36
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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 18:29
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
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В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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МВД по РТ предоставляет услуги в дистанционном режиме

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С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
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В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
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Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
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В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

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Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»

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В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

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Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
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