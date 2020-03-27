Коронавирус
РБККаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось
Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
Политика
Трамп утверждает, что уже применял закон об оборонном производстве
Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже применял в связи с коронавирусом закон о расширенных полномочиях исполнительной власти по отношению к производителям.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Армия и оружие
Испания просит НАТО о помощи, но альянс молчит
Испания просит помощи у союзников Понимая, что самостоятельно справиться с эпидемией страна не сможет, министерство обороны Испании попросило помощи у НАТО.
Футбол
Форвард «Торпедо» высказался о наставнике команды Игнашевиче
Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко поделился мнением о старшем тренере команды Сергее Игнашевиче, передает "Матч ТВ".
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Игры
Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность
Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Космос
В двух звездообразующих галактиках обнаружили гамма-излучение
Астрономы из Нанкинского университета обнаружили гамма-излучение от двух звездообразующих галактик, M33 и Arp 299.
Общество
На Дальнем Востоке будет создан Фонд по борьбе с COVID-19
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и ПАО "Полюс" создают фонд для финансирования мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19 на Дальнем Востоке.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» появился в продаже
Ульяновский завод открыл продажи внедорожника УАЗ "Патриот" Antarctic Edition.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.