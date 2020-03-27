Коронавирус
РБККаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Политика
Владимир Путин перенес голосование по поправкам
Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Культура
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Общество
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку
Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Армия и оружие
25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Общество
Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом
Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.
Общество
США стали первыми по числу заболевших коронавирусом в мире
США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом COVID-19, обогнав Китай и Италию, следует из данных американского университета Джона Хопкинса.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Армия и оружие
«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии
Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
Общество
Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
Армия и оружие
ВС США планируют построить военные объекты на Украине
Американские Вооружённые силы намерены до конца года найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах
В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
Политика
Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России
Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально
Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Армия и оружие
Шойгу: боевой потенциал ВС РФ с 2012 года вырос более чем вдвое
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Происшествия
При взрыве газа в Магнитогорске погибли женщина и подросток
Шоу-бизнес
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о потере ребенка
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Instagram, что потеряла ребенка.
Космос