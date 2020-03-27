Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Политика Владимир Путин перенес голосование по поправкам Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Общество Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.

Общество США стали первыми по числу заболевших коронавирусом в мире США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом COVID-19, обогнав Китай и Италию, следует из данных американского университета Джона Хопкинса.

Общество Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.

Политика Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.

Политика В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Гаджеты Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.