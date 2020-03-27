Коронавирус

РБКРБККаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБК17:00

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ru18:59

Пятая часть населения останется без работы. «Ликвидируются целые отрасли, не только компании»

Моменты07:43

Каждая пятая компания планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Deita.ru21:30
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Происшествия

Результаты проверки двоих сахалинцев на заражение COVID-19 до сих пор не известны

Выявлены двое пациентов с подозрениями на заражение. Ожидаются окончательные результаты "Вектора".
Сахалин.Инфо 24 марта в 18:50
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
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США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 07:22
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
РИА Новости 14:39
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 16:27
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru 05:23
Наука

Новое соединение может защитить мозг от ионизирующего излучения

Ученые из Института экспериментальной и теоретической биофизики РАН создали соединение, которое может ускорить «починку» поврежденного ионизирующим излучением генома и снизить дисфункцию митохондрий в нормальных тканях после облучения.
Индикатор 09:56
Экономика

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 10:40
Политика

Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России

Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русском 11:50
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru 11:55
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 вчера в 05:30
Кино

В новых «Пиратах Карибского моря» может вернуться Дейви Джонс

Popcornnews.ru 11:20
Политика

В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba

Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
REGNUM 07:24
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru 17:07
Общество

Врач объяснил, как коронавирус так быстро распространился в Италии

РИА Новости 13:58
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru 11:52
Здоровье

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус

Еще у четырех человек, контактировавших с первыми зараженными в Бурятии, первично подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:11
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости 19:37
Игры

Кому Sekiro надоела: энтузиаст добавил в игру элементы случайности

На портале Nexus можно скачать мод Sekiro Enemy and Item Randomizer, который вносит в игру элемент случайности и работает почти как процедурная генерация.
Игромания.ру 14:39
Финансы

Стало известно, каким будет курс доллара к концу 2020 года

Эксперт добавил, что к концу 2020 года курс рубля может сформироваться на уровне 73 (плюс / минус 2) рубля за доллар.
ФедералПресс 00:47
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

Иткульский спиртзавод возобновил производство

Московский Комсомолец 03:19
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