Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат. Бизнес беспокоят финансовые риски, банкротства и убытки из-за неисполнения контрактных обязательств.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:00

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Российские работодатели задумались о сокращении зарплат и увольнениях

Московский Комсомолец03:17

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ru02:41

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

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Lenta.ru01:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00
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Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Lenta.ru 03:11
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Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
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Экономика

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Lenta.ru 03:08
Экономика

Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно.
Вечерняя Москва вчера в 11:34
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
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Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru 25 марта в 23:03
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
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Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Новости Перми 59.ru вчера в 22:01
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:28
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Футбол

Сегодня «Торпедо-БелАЗ» сыграет против «Белшины»

В стартовой игре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» одержал победу на выезде над «Шахтёром» из Солигорска: 0:1. Габриэль Рамос забил гол на последних минутах встречи.
ГЛАС.RU 03:34
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Тульской области

Три человека погибли в ДТП, которое произошло на 262-м километре трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области.
Тульская служба новостей 03:24
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
RT на русском 01:16
Здоровье

В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:55
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Москва меняется 25 марта в 09:29
Армия и оружие

Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы

Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
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Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Происшествия

В «Северстали» обнаружен первый заболевший коронавирусом

В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 03:25
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