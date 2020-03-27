Коронавирус
Газета.RuКаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат. Бизнес беспокоят финансовые риски, банкротства и убытки из-за неисполнения контрактных обязательств.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБКвчера в 17:00
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Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Общество
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Экономика
Центробанк РФ установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля
Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно.
Футбол
«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Армия и оружие
Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео
Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Общество
«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU
Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Футбол
Сегодня «Торпедо-БелАЗ» сыграет против «Белшины»
В стартовой игре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» одержал победу на выезде над «Шахтёром» из Солигорска: 0:1. Габриэль Рамос забил гол на последних минутах встречи.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
Три человека погибли в ДТП, которое произошло на 262-м километре трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области.
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Происшествия
В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело
В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
Здоровье
В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом
Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Армия и оружие
Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы
Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Происшествия
В «Северстали» обнаружен первый заболевший коронавирусом
В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.