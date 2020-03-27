Коронавирус
Газета.RuКаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат. Бизнес беспокоят финансовые риски, банкротства и убытки из-за неисполнения контрактных обязательств.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБКвчера в 17:00
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Общество
Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Шоу-бизнес
Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом
В своем Telegram-канале Собчак предположила, что зараженный коронавирусом Лещенко мог поставить под угрозу здоровье многих гостей мероприятия.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
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Kingmax представила SSD-накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0
Компания Kingmax представила новый потребительский твердотельный накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Религия
В РПЦ посчитали запрет посещать храмы в Петербурге антиконституционным
В правовом управлении РПЦ отметили, что любые другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты.
Армия и оружие
ЛНА пленила переброшенного Турцией для ПНС Ливии сирийского наемника
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Глава ФАС спрогнозировал преодоление дефицита масок в регионах
Федеральная антимонопольная служба ожидает, что в ближайшее время проблема дефицита медицинских масок в ряде российских регионов будет решена, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Госпиталь на 800 коек откроют в Новосибирске из-за коронавируса
В Новосибирске планируется открыть госпиталь на 800 коек, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Общество
В США пересмотрели сценарий гибели от коронавируса 2 млн человек
По данным координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, ранее составленный сценарий эпидемии в США может быть пересмотрен.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Общество
Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю
Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
Политика
Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Происшествия
«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом
Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Футбол
Кафу: «Даже Месси по уровню качества уступает Неймару»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Неймар по своему качеству является лучшим игроком в современном футболе.
Общество
Школьникам могут продлить учебный год
Член Совет Федерации Лилия Гумерова заявила, что в случае неблагополучного развития ситуации с коронавирусом в России в школах может быть продлен учебный год.