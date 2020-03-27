Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКаждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат. Бизнес беспокоят финансовые риски, банкротства и убытки из-за неисполнения контрактных обязательств.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
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Российские работодатели задумались о сокращении зарплат и увольнениях

Московский Комсомолец03:17

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Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

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Эхо Москвы01:04

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РБКвчера в 17:00
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