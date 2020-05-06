Каждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы, чаще всего одалживали у друзей и знакомых, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу ЦБ.

Каждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 10

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 701

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 475

Происшествия СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. 15

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 209

Политика Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Гаджеты Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте. 1

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 8

Здоровье На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. 4

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 547

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 3

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,6 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 1 мая, увеличились на 4,6 млн баррелей — до 532,2 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA). 1

Энергетика Техас отказался ограничивать добычу нефти Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. 12

Общество Глава Минпросвещения ответил на сообщения о переносе ЕГЭ Руководитель российского министерства просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на то, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России могут принять после 12 мая. 54