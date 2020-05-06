Экономика

ПРАЙМПРАЙМКаждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы

Каждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы, чаще всего одалживали у друзей и знакомых, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу ЦБ.
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Инфляционные ожидания населения РФ во второй половине апреля не изменились

Финмаркет09:58

Оказывается, у людей есть деньги. Три месяца на них можно спокойно продержаться

ИА Клерк.Ру10:59

Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

Интерфакс10:44

Каждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы

ПРАЙМ11:08

Почти половина россиян сообщили об ухудшении материального положения

Forbes12:14

Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Банки.ру09:36

В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

ТАСС09:25
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
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Общество

Голландские тесты на коронавирус, заказанные мэрией Москвы, оказались китайскими

Тесты на антитела к коронавирусу, которые в конце апреля закупили в правительстве столицы, оказались не голландскими, как анонсировалось, а китайскими.
ИА Московский регион 07:19
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
375
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,9K
Политика

Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом

Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Взгляд.ру 11:24
Гаджеты

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте.
ITZine.ru 12:48
1
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр

Российская газета 10:20
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Здоровье

На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве

Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией.
Live24 12:35
4
Музыка

Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Культуромания 13:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
493
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости вчера в 12:57
8
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
3
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 1 мая, увеличились на 4,6 млн баррелей — до 532,2 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 11:44
1
Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
12
Общество

Глава Минпросвещения ответил на сообщения о переносе ЕГЭ

Руководитель российского министерства просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на то, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России могут принять после 12 мая.
Журналистская правда 06:52
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
48
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
179
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 04 мая в 13:32
2,2K
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

Известия 10:59
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