Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКаждая шестая российская семья стала хуже питаться

За последний год в каждой шестой семье Росси стали хуже питаться. Чаще всего с проблемой недоедания сталкиваются неполные и многодетные семьи, а также состоящие только из пенсионеров. К такому выводу пришли в Росстате после проведения исследования о рационе питания россиян за 2018 год.
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В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБКвчера в 05:00

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