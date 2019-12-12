Общество

Mockva.ruMockva.ruКаждая шестая российская семья стала питаться хуже за последний год

За последний год каждая шестая семья в России снизила качество питания. Росстат провел массовое исследование о рационе питания россиян за прошлый год. Около 16,1% отпрошенных семей признались, что их рацион стал беднее и хуже.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБКвчера в 05:00

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Росстат: каждая шестая российская семья стала питаться хуже

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Каждая шестая российская семья жалуется на проблемы с питанием

Московский Комсомолецвчера в 08:37

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

РБКвчера в 05:00
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