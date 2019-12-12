с чего всё началось

За последний год каждая шестая семья в России снизила качество питания. Росстат провел массовое исследование о рационе питания россиян за прошлый год. Около 16,1% отпрошенных семей признались, что их рацион стал беднее и хуже.

Каждая шестая российская семья стала питаться хуже за последний год

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