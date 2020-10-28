Родившая от Козловского Зуева провела день рождения без актера

В этом году на фоне слухов о расставании звездной пары, вызванных новостями о предполагаемом романе Данилы с Оксаной Акиньшиной, Зуева отпраздновала день рождения без Козловского, а сам артист не стал публично поздравлять именинницу.