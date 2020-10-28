Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

Практически каждая пятая российская компания (19 процентов) в ближайшее время не сможет платить налоги из-за финансовых трудностей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пятой части компаний нечем платить налоги

В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился.
Ведомости27 октября в 16:12
Подробнее о событии
Росбалт

ЦСР: Каждая пятая компания в России скоро не сможет платить налоги

Росбалтвчера в 11:12
Собеседник

Эксперты предупреждают о кризисе неплатежей: налоги не смогут заплатить 20% фирм

Собеседниквчера в 04:57
Ведомости

Пятой части компаний нечем платить налоги

Ведомости27 октября в 16:12
Компания

Каждая пятая компания России оказалась не в состоянии платить налоги

Компаниявчера в 03:28
Новая газета

«Ведомости»: каждая пятая российская компания скоро не сможет платить налоги

Новая газетавчера в 02:23
Эхо Москвы

Более 20 процентов компаний страны могут в ближайшее время столкнуться с серьезной проблемой выплаты налогов

Эхо Москвывчера в 03:05
Lenta.ru

Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

Lenta.ruвчера в 04:44

В противостояние Баку и Еревана включается Исламабад

В противостояние Баку и Еревана включается Исламабад На фоне спора о роли Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе высветился еще один влиятельный игрок в закавказском конфликте — Пакистан.
Коммерсантъ27 октября в 14:00

Замминистра здравоохранения Омской области отстранили после скандала с нехваткой коек

Глава Омской области Александр Бурков отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи.
Коммерсантъвчера в 05:13

СК предъявил бизнесмену Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству по найму

Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, находящемуся под арестом по делу об организации заказного убийства, обвинение в подстрекательстве к убийству по найму.
ТАССвчера в 10:17

«Динамо» играло лучше и заслуживало победы". Луческу — о ничьей с «Ференцварошем»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что его команда заслуживала победы над «Ференцварошем» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:2). — Мы провели очень хороший первый тайм и упустили ряд хороших моментов после перерыва, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу.
Спорт-Экспресс19:56

Родившая от Козловского Зуева провела день рождения без актера

В этом году на фоне слухов о расставании звездной пары, вызванных новостями о предполагаемом романе Данилы с Оксаной Акиньшиной, Зуева отпраздновала день рождения без Козловского, а сам артист не стал публично поздравлять именинницу.
WMJ.ruвчера в 06:36

В браузере Microsoft Edge появилась возможность менять расположение вкладок

Новую функцию в виде вертикального расположения вкладок представила компания Microsoft в браузере Microsoft Edge, об этом 28 октября сообщает онлайн-издание, посвященное цифровым технологиям, 3dnews.ru.
ИА Красная Веснавчера в 13:14

Власти Филадельфии из-за беспорядков ввели комендантский час

Филадельфия, США, 29 октября 2020, 04:35 — REGNUM В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) власти ввели комендантский час из-за беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские застрелили чернокожего Уолтера Уоллеса.
REGNUM21:35

В Саратовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 214%

В Саратовской области эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ среди жителей старше 15 лет превышен на 214,5%. Об этом 27 октября на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.
Регион 6427 октября в 10:42