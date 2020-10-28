Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги
Практически каждая пятая российская компания (19 процентов) в ближайшее время не сможет платить налоги из-за финансовых трудностей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Пятой части компаний нечем платить налоги
В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился.
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