«Проект» нашёл у семьи патриарха Кирилла имущество на 225 млн рублей

Как утверждает издание, патриарху принадлежат 145-метровая квартира в "Доме на набережной" на улице Серафимовича в Москве (около 70 млн рублей), 38-метровая квартира на Николоямской улице в столице (примерно 12 млн рублей), а также 83-метровая квартира на Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге стоимостью в 9 млн рублей.