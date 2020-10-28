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Lenta.ru
Lenta.ru

Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

Практически каждая пятая российская компания (19 процентов) в ближайшее время не сможет платить налоги из-за финансовых трудностей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пятой части компаний нечем платить налоги

В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился.
Ведомости27 октября в 16:12
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Росбалт

ЦСР: Каждая пятая компания в России скоро не сможет платить налоги

Росбалтвчера в 11:12
Ведомости

Пятой части компаний нечем платить налоги

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Lenta.ru

Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

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Каждая пятая компания России оказалась не в состоянии платить налоги

Компаниявчера в 03:28
Новая газета

«Ведомости»: каждая пятая российская компания скоро не сможет платить налоги

Новая газетавчера в 02:23
Эхо Москвы

Более 20 процентов компаний страны могут в ближайшее время столкнуться с серьезной проблемой выплаты налогов

Эхо Москвывчера в 03:05
Собеседник

Эксперты предупреждают о кризисе неплатежей: налоги не смогут заплатить 20% фирм

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«Проект» нашёл у семьи патриарха Кирилла имущество на 225 млн рублей

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«Проект» нашёл у семьи патриарха Кирилла имущество на 225 млн рублей
Anewsвчера в 12:37

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ТАССвчера в 16:24

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Производитель заявляет для данной модели энергопотребление на уровне 240 Вт. Система охлаждения варианта Galax GeForce RTX 3070 Boomstar OC оснащена тремя прозрачными вентиляторами со светодиодной подсветкой.
3DNewsвчера в 07:33